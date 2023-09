Polonia-Germania oggi in tv: orario e diretta streaming preolimpico volley femminile 2023

Tutto pronto per Polonia-Germania, partita della Pool C del torneo preolimpico di volley femminile 2023, che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Le polacche allenate dall’italiano Stefano Lavarini, dopo l’inaspettata sconfitta contro la Thailandia, vogliono tornare al successo davanti al proprio pubblico e rimanere in corsa per il pass a cinque cerchi. Dall’altra parte della rete c’è la compagine teutonica di Vital Heynen, reduce dal sofferto successo contro la Slovenia ma ancora imbattuta e a caccia di altri punti importanti. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà il successo? L’appuntamento è per le ore 17.30 di venerdì 22 settembre all’Atlas Arena di Lodz, in Polonia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Polonia-Germania del torneo di qualificazione per le prossime Olimpiadi di volley femminile.

La partita Polonia-Germania del preolimpico di volley femminile 2023 sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento.