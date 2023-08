Europei maschili volley 2023: tutti i risultati e le classifiche

Tutti i risultati degli Europei maschili di volley 2023, in programma da lunedì 28 agosto a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Grande attesa per la rassegna continentale, in cui gli azzurri di Fefé De Giorgi proveranno a difendere il titolo vinto nel 2021. Giannelli e compagni, inseriti nel girone A, potranno anche contare sul tifo del pubblico di casa. La Pool A si giocherà infatti in Italia tra Perugia, Ancona e Roma (quest’ultima ospiterà anche semifinali e finali), mentre la Pool B si giocherà a Varna (Bulgaria), la Pool C a Skopje (Macedonia) e la Pool D a Tel Aviv-Yafo (Israele). Di seguito, le classifiche dei gironi ed i risultati di tutte le partite degli Europei maschili di volley 2023 aggiornati in tempo reale.

I 14 AZZURRI CONVOCATI

PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

IL TABELLONE COMPLETO

EMOZIONE ALESSANDRO BOVOLENTA: AGLI EUROPEI 11 DOPO LA SCOMPARSA DI PAPA’ VIGOR

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO VOLLEY 2023: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI

Risultati gironi

LUNEDI’ 28 AGOSTO

Belgio-Italia (Pool A)

MARTEDI’ 29 AGOSTO

Grecia-Israele (Pool D)

Spagna-Bulgaria (Pool B)

MERCOLEDI’ 30 AGOSTO

Turchia-Francia (Pool D)

Romania-Portogallo (Pool D)

Slovenia-Ucraina (Pool B)

Germania-Estonia (Pool A)

Macedonia del Nord-Danimarca (Pool C)

Finlandia-Croazia (Pool B)

Svizzera-Serbia (Pool A)

GIOVEDI’ 31 AGOSTO

Francia-Portogallo (Pool D)

Montenegro-Paesi Bassi (Pool C)

Ucraina-Croazia (Pool B)

Serbia-Belgio (Pool A)

Romania-Israele (Pool D)

Polonia-Repubblica Ceca (Pool C)

Finlandia-Bulgaria (Pool B)

Estonia-Italia (Pool A)

VENERDI’ 1 SETTEMBRE

Romania-Turchia (Pool D)

Danimarca-Repubblica Ceca (Pool C)

Finlandia-Slovenia (Pool B)

Germania-Svizzera (Pool A)

Portogallo-Grecia (Pool D)

Paesi Bassi-Polonia (Pool C)

Croazia-Spagna (Pool B)

Serbia-Italia (Pool A)

SABATO 2 SETTEMBRE

Paesi Bassi-Repubblica Ceca (Pool C)

Turchia-Grecia (Pool D)

Slovenia-Spagna (Pool B)

Macedonia del Nord-Montenegro (Pool C)

Bulgaria-Ucraina (Pool B)

Israele-Francia (Pool D)

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Danimarca-Montenegro (Pool C)

Grecia-Romania (Pool D)

Spagna-Finlandia (Pool B)

Estonia-Svizzera (Pool A)

Israele-Portogallo (Pool D)

Polonia-Macedonia del Nord (Pool C)

Bulgaria-Croazia (Pool B)

Belgio-Germania (Pool A)

LUNEDI’ 4 SETTEMBRE

Danimarca-Paesi Bassi (Pool C)

Francia-Romania (Pool D)

Ucraina-Finlandia (Pool B)

Serbia-Estonia (Pool A)

Portogallo-Turchia (Pool D)

Repubblica Ceca-Montenegro (Pool C)

Croazia-Slovenia (Pool B)

Italia-Svizzera (Pool A)

MARTEDI’ 5 SETTEMBRE

Macedonia del Nord-Paesi Bassi (Pool C)

Grecia-Francia (Pool D)

Spagna-Ucraina (Pool B)

Turchia-Israele (Pool D)

Polonia-Danimarca (Pool C)

Slovenia-Bulgaria (Pool B)

Germania-Serbia (Pool A)

MERCOLEDI’ 6 SETTEMBRE

Montenegro-Polonia (Pool C)

Svizzera-Belgio (Pool A)

Macedonia del Nord-Repubblica Ceca (Pool C)

Germania-Italia (Pool A)

Classifiche gironi Europei maschili volley 2023

POOL A (Italia)

Italia 0V-0P-0pt

Svizzera 0V-0P-0pt

Belgio 0V-0P-0pt

Serbia 0V-0P-0pt

Germania 0V-0P-0pt

Belgio 0V-0P-0pt

Estonia 0V-0P-0pt

POOL B (Bulgaria)

Bulgaria 0V-0P-0pt

Finlandia 0V-0P-0pt

Slovenia 0V-0P-0pt

Ucraina 0V-0P-0pt

Croazia 0V-0P-0pt

Spagna0V-0P-0pt

POOL C (Macedonia del Nord)

Macedonia del Nord 0V-0P-0pt

Montenegro 0V-0P-0pt

Polonia 0V-0P-0pt

Olanda 0V-0P-0pt

Repubblica Ceca 0V-0P-0pt

Danimarca 0V-0P-0pt

POOL D (Israele)

Israele 0V-0P-0pt

Romania 0V-0P-0pt

Francia 0V-0P-0pt

Turchia 0V-0P-0pt

Portogallo 0V-0P-0pt

Grecia 0V-0P-0pt