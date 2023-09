Calendario Italia preolimpico volley maschile 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario dell’Italia nel torneo preolimpico 2023 di volley maschile, in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre. Archiviati gli Europei, gli azzurri di Fefé De Giorgi tornano in campo per un altro importantissimo appuntamento, quello in cui ci si gioca la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Giannelli e compagni sono inseriti nel girone A di Rio de Janeiro con i padroni di casa del Brasile, Qatar, Repubblica Ceca, Cuba, Iran, Ucraina e Germania.

STREAMING E TV – L’intero evento sarà trasmesso per gli abbonati su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Federazione internazionale, mentre le partite dell’Italia godranno della copertura televisiva sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache, risultati e classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani delle partite dell’Italia del torneo preolimpico.

CALENDARIO COMPLETO POOL A: DATE, ORARI E TV

GLI AZZURRI CONVOCATI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO VOLLEY 2023: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI

Calendario Italia preolimpico volley maschile 2023

SABATO 30 SETTEMBRE

18.30 Italia-Repubblica Ceca – Diretta Sky Sport Max e volleyballworld.tv

DOMENICA 1 OTTOBRE

22.00 Italia-Qatar – Diretta Sky Sport e volleyballworld.tv

MARTEDI’ 3 OTTOBRE

22.00 Italia-Ucraina – Diretta Sky Sport e volleyballworld.tv

MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE

18.30 Italia-Germania – Diretta Sky Sport e volleyballworld.tv

VENERDI’ 6 OTTOBRE

18.30 Italia-Iran – Diretta Sky Sport e volleyballworld.tv

SABATO 7 OTTOBRE

18.30 Italia-Cuba – Diretta Sky Sport e volleyballworld.tv

DOMENICA 8 OTTOBRE

15.00 Brasile-Italia – Diretta Sky Sport e volleyballworld.tv