Pagelle qualifiche MotoGP, GP Olanda 2023: Ducati show ad Assen, Bezzecchi perfetto

Le pagelle delle qualifiche della MotoGP, con i voti ai protagonisti del GP d’Olanda 2023. Sul tracciato di Assen, è grande Italia con l’intera prima fila monopolizzata dalla Ducati. Al primo posto c’è Marco Bezzecchi, seguito da Pecco Bagnaia e Luca Marini. Bene Quartararo, in quarta piazza e in seconda fila insieme a Binder ed Espargaro. Fatica invece Marc Marquez, che tampona Bastianini nel finale di Q1 e partirà diciassettesimo, proprio davanti all’azzurro. Di seguito le pagelle.

GRIGLIA DI PARTENZA

PAGELLE QUALIFICHE GP OLANDA 2023

MARCO BEZZECCHI, voto 10: chirurgico il pilota azzurro, che non solo conquista la pole position ma fa registrare anche il record della pista. Un 1:31.472 che gli consentirà di scattare davanti a tutti e che lascia ben sperare in vista del weekend.

PECCO BAGNAIA, voto 9: prima fila tutt’altro che da buttare per il campione del mondo in carica, bravissimo a confermarsi e a garantirsi la seconda posizione. Bezzecchi oggi è stato più bravo, ma i due continueranno sicuramente a darsi battaglia per il resto del fine settimana.

LUCA MARINI, voto 8,5: a completare l’en plein italiano è un super Marini, che parte un po’ in sordina ma poi riesce a ottenere un ottimo terzo posto. Peccato per la caduta nei minuti finali, anche se per fortuna non dovrebbero esserci conseguenze.

ENEA BASTIANINI, voto 5: la delusione di giornata è il pilota della Ducati, che non solo non riesce a superare il Q1 ma non ci va neppure vicino. Bastianini fatica in pista e deve accontentarsi di un’anonima 18^ posizione. Il weekend non è ancora compromesso, ma sicuramente è in salita.

MARC MARQUEZ, voto 2: gara dopo gara, la situazione del Cabroncito diventa sempre più preoccupante. Anche oggi si rende protagonista di un errore da evitabile, dando l’impressione quasi di aver dimenticato come si guida. La cosa più preoccupante è che ha tamponato un avversario (Bastianini) fuori traiettoria e mentre stava rallentando. Così proprio non va Marc.