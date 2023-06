Pagelle MotoGP GP Italia Mugello 2023: Bagnaia chiude un week-end da dominatore al Mugello

Le pagelle del GP di Italia 2023 di MotoGP, sesto appuntamento del Mondiale andata in scena sulla pista del Mugello. Per il secondo anno di fila Pecco Bagnaia trionfa sul tracciato toscano e chiude un week-end perfetto in cui era riuscito ad imporsi anche nella sprint race del sabato. Allunga in classifica il campione iridato, anche grazie ad un Bezzecchi che non riesce ad andare oltre l’ottava posizione. Gara perfettamente gestita dal pilota della Ducati, che non ha mai lasciato la testa della corsa dal momento della partenza all’arrivo.

ORDINE DI ARRIVO

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

FRANCESCO BAGNAIA voto 10 Il padrone della gara, di questo fine settimana e probabilmente anche di questo Mondiale. Ancora una volta Pecco ha dimostrato di essere superiore agli avversari e in sella ad una moto di gran lunga più veloce e affidabile delle altre. Se riuscirà a limitare qualche errore di troppo che si è visto durante questa prima parte di stagione il back to back iridato sarà solamente questione di tempo.

JORGE MARTIN voto 8 Come già accaduto nella sprint race, lo spagnolo non molla mai e ci prova sempre dall’inizio alla fine. Riesce a fare corsa di testa insieme a Bagnaia finchè la gomma soft glielo consente, poi è ottimo nella gestione della parte finale di gara.

LUCA MARINI voto 8.5 Il podio sfuma non di molto, ma la quarta posizione resta un ottimo risultato che assume ancora più valore considerando l’infortunio alla mano con il quale è stato costretto a convivere quest’oggi.

MARCO BEZZECCHI voto 5.5 Prova incolore per il 24enne di Rimini, apparso in difficoltà sin dalle prime curve. Nessun errore madornale, ma tante piccole sbavature – anche dovute alla moto – che non gli hanno permesso di essere protagonista. Chiude con un’anonima ottava posizione e vede Bagnaia allungare in classifica.

FRATELLI MARQUEZ 5 Entrambi protagonisti di una bella bagarre per la terza posizione sul podio nei primi giri, entrambi finiscono nella ghiaia dopo due errori abbastanza similari. Due scivolate anche piuttosto banali che pongono fine a qualsiasi velleità.

ENEA BASTIANINI 7 Un mezzo voto in più rispetto a ieri per il secondo pilota della Ducati, che riesce a finie in top-10, più precisamente in nona posizione. Risultato decisamente di rilievo visto il lungo stop dovuto all’infortunio alla spalla. La speranza è che le sue condizioni possano migliorare settimana dopo settimana e possa ritrovare un buon feeling nel prosieguo della stagione.