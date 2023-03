MotoGP, Quartararo: “Grandi miglioramenti della Yamaha, siamo quasi pronti”

Fabio Quartararo si è mostrato piuttosto soddisfatto al termine delle due giornate di test di MotoGP andate in scena a Portimao. “Oggi abbiamo fatto un grande miglioramento, soprattutto con le gomme nuove. Abbiamo provato tutti i pacchetti aerodinamici che Yamaha ha portato qui e anche alcune impostazioni del passato che funzionavano bene. Sono abbastanza felice. Ci mancano ancora alcune cose, ma abbiamo fatto un enorme passo avanti rispetto a ieri e a Sepang. Siamo quasi pronti per il primo Gran Premio del 2023, anche se non siamo ancora al 100%”, ha concluso il pilota della Yamaha.

Parole piene di ottimismo anche per il compagno di scuderia, Franco Morbidelli: “Sono stati giorni intensi di test. Abbiamo provato molte cose e fatto molte prove: a questo servono i test. Sarà importante analizzare bene i dati che abbiamo raccolto e fare le scelte giuste per il primo weekend di gara”.