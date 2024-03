MotoGP, Marini pronto all’esordio in Honda: “Una pietra miliare nel mio viaggio”

“Una pietra miliare nel viaggio che ho intrapreso. Questo primo fine settimana ci darà l’opportunità di mettere a punto alcuni dettagli del test. e anche di capire meglio come lavorare insieme durante un fine settimana di gara. Abbiamo del lavoro da fare e non vedo l’ora di iniziarlo come pilota ufficiale Honda”. Con queste parole, rilasciate in una nota ufficiale, Luca Marini presenta il suo esordio in sella alla Honda ufficiale nel Mondiale MotoGp che prenderà il via domenica in Qatar. Marini avrà come compagno di squadra Joan Mir, al suo secondo anno in Honda: “Sono contento di come stanno procedendo le cose e sono fiducioso che potremo continuare a migliorare. Il nostro obiettivo è essere più forti della scorsa stagione per iniziare l’anno in modo positivo”, afferma lo spagnolo.