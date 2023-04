MotoGP, la classifica piloti aggiornata dopo il GP di Argentina 2023: Bezzecchi nuovo leader

La classifica piloti della MotoGP 2023 aggiornata dopo il Gran Premio di Argentina 2023, in cui il pilota della Mooney VR46 Marco Bezzecchi ha conquistato il suo primo successo nella classe regina dominando sin dal primo giro. Alle spalle dell’italiano si piazzano il francese della Ducati Pramac, Johann Zarco, e lo spagnolo della Ducati Gresini Team, Alex Marquez. Francesco Bagnaia, campione del mondo in carica, per la leadership nella graduatoria a favore proprio di Bezzecchi, che ora balza al comando. Ecco la graduatoria.

LA CLASSIFICA