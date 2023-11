Feyenoord-Atletico Madrid, Slot: “Bene all’andata, ma abbiamo subito tre gol”

E’ la vigilia di Champions League e quindi anche di Feyenoord-Atletico Madrid, match che la Lazio dovrà guardare ben attenta. Una vittoria dei brancolasti ed un conseguente stop degli olandesi con Simeone vincente in Olanda vorrebbe dire qualificazione per Sarri e squadra. Tutto però è complicato con il Feyenoord che vorrà ripetere la prestazione compiuta all’andata contro l’Atletico, senza ripetere le sviste difensive dell’andata. Su questo si sono concentrate le parole di Arne Slot, tecnico degli olandesi, in conferenza.

Le parole di Slot: “Abbiamo fatto molto in casa dell’Atletico ma abbiamo comunque subito tre gol. Sappiamo quanto possano essere mortalmente efficaci. Se c’è qualcosa che possiamo imparare da quella partita è l’inseguimento senza palla, quindi domani presteremo particolare attenzione a questo“.