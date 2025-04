A Jerez si aprono le danze del Gran Premio di Spagna, quinta tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. La prima sessione di prove libere vede Alex Marquez ottenere il tempo più veloce, tagliando il traguardo in 1:36.831. Alle spalle del pilota della Gresini c’è il maggiore dei fratelli Marquez, con tre decimi di ritardo. Il podio è completato da una sorprendente Yamaha, con Fabio Quartararo terzo a mezzo secondo dalla testa della classifica. Quarto posto poi per Maverick Vinales su KTM, mentre chiude la top cinque Joan Mir in sella alla Honda. Il migliore italiano delle FP1 è Francesco Bagnaia, in settima posizione con sette decimi di ritardo.

Marquez A. (Gresini Racing Motogp) 1:36.831 Marquez M. (Ducati Lenovo Team) +0”357 Quartararo F. (Monster Energy Yamaha Motogp) +0”590 Vinales M. (Red Bull KTM Tech3) +0”594 Mir J. (Castrol Honda Team) +0”670 Miller J. (Prima Pramac Racing) +0”686 Bagnaia F. (Ducati Lenovo Team) +0”701 Zarco J. (LCR Honda) +0”707 Rins A. (Monster Energy Yamaha Motogp) +0”730 Morbidelli F. (Pertamina Enduro VR46 Ducati) +0”808 Espargaro A. (Honda HRC Test Team) +0”915 Di giannantonio F. (Pertamina Enduro VR46 Ducati) +1”026 Bezzecchi M. (Aprilia Racing) +1”105 Binder B. (Red Bull Ktm Factory Racing) +1”205 Ogura A. (Aprilia Trackhouse Racing) +1”263 Marini L. (Castrol Honda Team) +1”264 Fernandez A. (Prima Pramac Racing) +1”326 Aldeguer F. (Gresini Racing Motogp) +1”337 Acosta P. (Red Bull Ktm Factory Racing) +1”338 Bastianini E. (Red Bull KTM Tech3) +1”569 Fernandez R. (Aprilia Trackhouse Racing) +1”648 Chantra S. (LCR Honda) +2”496 Savadori L. (Aprilia Racing) +2”768

PREQUALIFICHE

La sessione di prequalifiche inizia alle 15:00, ma viene interrotta poco più tardi. Una brutta caduta di Alex Marquez danneggia l’air-fence di curva 5, che necessita riparazioni. Fortunatamente, il pilota esce sulle proprie gambe dall’impatto e poco dopo si può ripartire. Lo spagnolo torna in moto solo sul finale del prequalifiche, nel tentativo di mettere a segno un giro valido per accedere al Q2. Nel corso dell’ultima parte di sessione, non mancano le cadute, con diversi piloti che scivolano in curva 6. Alla bandiera a scacchi, è Alex Marquez a occupare la prima posizione, seguito da Francesco Bagnaia e da Franco Morbidelli. La quarta piazza va a Marc Marquez, con Fabio Quartararo che completa la top cinque. I rimanenti cinque posti per l’accesso diretto al Q2 vanno a Fermin Aldeguer, Johann Zarco, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio e Joan Mir.