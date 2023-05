MotoGP GP Francia, Marquez: “Non c’è stato niente con Bagnaia”

“Il contatto tra me e Bagnaia fa parte della corsa. Per me sono race incident. Oggi non c’è stato niente. Pecco ha chiuso, lui sorpassa in rettilineo io in curva. Per me il discorso è chiaro”. Queste le dichiarazioni di Marc Marquez, a Sky, dopo la Sprint Race sul circuito di Le Mans. Poi ha aggiunto: “Questa è MotoGP, non stiamo ballando. Gliel’ho detto anche alla riunione con gli Steward, loro annotano solo. La Dorna, ognuno che ha voce in capitolo deve parlare, tutti devono dire che direzione prendere. Noi piloti ascoltiamo. L’unico fatto è che se danno penalità, non finiamo mai di parlare delle penalità”.