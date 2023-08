MotoGP GP Catalogna, Bagnaia: “Presupposti per fare bene anche qui al Montmelò”

La MotoGP fa tappa in Catalogna questo fine settimana, dove Pecco Bagnaia proverà ad allungare ancora di più in classifica generale. Sono 62 i punti di vantaggio del pilota Ducati su Jorge Martin, primo degli inseguitori. “Sono contento di tornare a correre al Montmelò – le parole di Bagnaia – Lo scorso anno avremmo potuto fare una bella gara, ma sono stato coinvolto in una caduta alla prima curva e costretto poi al ritiro. Dopo il fine settimana perfetto in Austria, abbiamo tutti i presupposti per poter fare bene anche qui: il feeling con la moto è ottimo e la mia squadra sta lavorando davvero bene dandomi sempre ciò che chiedo e mettendomi nelle condizioni di essere competitivo. Vediamo come sarà il meteo, ma in ogni caso siamo pronti ad affrontare il fine settimana in qualsiasi condizione”.

“Arrivo al Montmelò senza troppe aspettative – confessa invece il compagno di squadra Enea Bastianini – Ora la priorità è riuscire a sistemare la moto per poter tornare ad essere competitivi. L’ultimo fine settimana al Red Bull Ring ci ha permesso di raccogliere altre informazioni che sicuramente useremo per ripartire con il lavoro venerdì. Ho ancora bisogno di tempo, ma so che il potenziale c’è. Sono sereno e pronto ad affrontare il weekend a Barcellona”.