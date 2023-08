MotoGp Gp Austria 2023, Bezzecchi: “Qui sempre competitivi. Faremo bene”

Manca poco per l’inizio del weekend della MotoGp in Austria. Chi vuole essere protagonista del prossimo GP è sicuramente Matteo Bezzecchi, attualmente terzo nella classifica iridata guidata da Pecco Bagnaia della Ducati ufficiale. Queste sono state le parole di Bezzecchi: “Quando una gara finisce come è finita la mia a Silverstone, non vedi l’ora di tornare subito in moto. Quindi sono molto contento di tornare al lavoro con tutta la squadra, soprattutto in Austria, una pista a cui sono particolarmente legato. Ho vinto qui in Moto3 e Moto2, sono sempre stato estremamente veloce e competitivo, ottime basi per fare bene anche in sella ad una MotoGP. Che dire, non vedo l’ora di iniziare a lavorare venerdì mattina“.

Sono poi arrivate, inoltre, anche le parole di Luca Marini, compagno di squadra di Bezzecchi che ha così presentato il weekend in Austria: “Come ogni Gp, sarà cruciale avere subito un buon ritmo dalle libere di venerdì. Lavoreremo per fare un passo in avanti rispetto a Silverstone, sempre con un occhio al meteo e per riuscire a settare la moto in maniera tale da poter staccare forte. La qualifica sarà fondamentale: questo di Spielberg è forse il tracciato dove sale di più la pressione della gomma davanti e l’obiettivo è stare il più avanti possibile e sempre con strada libera. Le sensazioni sono buone, i distacchi saranno minimi, ma sono sempre stato competitivo qui e anche la Ducati”