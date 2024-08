MotoGP GP Aragon 2024, Martin: “Pecco sembra non avere punti deboli”

Un Motomondiale tutto da vivere e che fa tappa questo settimana in Aragona, dove Pecco Bagnaia si prepara a battagliare contro gli idoli di casa Marquez e Martin. “Arriviamo su un circuito che mi piace e che mi diverte. In passato qui sono stato forte, ma ora viviamo nel presente. Con un weekend perfetto posso giocarmela con i miei avversari. Sarà fondamentale trovare una buona base con la moto sin dalla prima sessione di prove libere”. Queste le parole di Marc Marquez nel corso della conferenza stampa piloti. “Il mio obiettivo è lottare sempre per il podio: vediamo se qualche volta anche per la vittoria, altrimenti ci saranno altre opportunità l’anno prossimo. Dobbiamo essere consci del nostro livello e della velocità degli avversari. Non posso dimenticare che quest’anno non ho ancora vinto una gara”, ha aggiunto.

“È dal weekend di Le Mans che non vinco una gara della domenica, ma penso di aver il potenziale per impormi ad Aragon. Negli ultimi due Gran premi sono stato cauto di proposito e ho cercato di fare punti per il campionato”, ha ribadito Jorge Martin. “Il livello di Pecco in Austria era per me inarrivabile. Lui è migliorato ancora e sembra non avere punti deboli. Ci sono cose che io non sono ancora riuscito a mettere a punto, mentre lui sì. Su questo circuito ho vinto solo in Moto3, a differenza di Marquez, Bagnaia e Bastianini”.

“Il duello con Bagnaia nel 2022 è stato bellissimo. Mi ricordo che in gara ero davvero al limite e ho fatto anche qualche errore. Il livello è altissimo e quest’anno sarà sicuramente più dura rispetto al passato. Sarà fondamentale partire bene per giocarci la vittoria”, ha dichiarato Enea Bastianini, compagno di scuderia del campione del Mondo in carica. “Il nuovo asfalto può rimescolare le carte in tavola – aggiunge il ducatista – Sarà fondamentale controllare le gomme e provare le diverse opzioni a disposizione. Ogni anno usiamo la gomma sempre più dura, anche se ora ci sono delle nuove specifiche. Camminando durando lungo il percorso ho visto dei rappezzi nell’asfalto: sicuramente si scivolerà di più rispetto ad altri tracciati”.