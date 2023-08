GP Gran Bretagna: le pagelle della Sprint Race: inaspettato Marquez, disastro Ducati

Sulla pista bagnata di Silverstone, Alex Marquez ha la meglio sugli avversari e si porta dietro Bezzecchi e Vinales. Giornata nera invece in casa Ducati, che non riesce a collezionare nemmeno un punto. La stessa sorte è toccata anche ad un dolorante Marc Marquez e a Fabio Quartararo, che ormai questa stagione sembra abbonato alle retrovie. Ecco le pagelle della Sprint Race:

ALEX MARQUEZ: 10

Ottima prestazione del minore dei Marquez, che conquista la prima piazza della Sprint Race. Alex, che già aveva dimostrato le sue abilità in condizioni di umidità e bagnato, si riconferma una figura interessante della griglia di MotoGP. I sorpassi chiusi durante i primi giri della corsa gli hanno consentito di portare a casa una vittoria meritata, nonostante sia stata messa a rischio all’ultimo momento da Bezzecchi

MARCO BEZZECCHI: 9.5

Buon risultato anche per l’italiano, che colleziona importanti punti in termini di campionato. Bezzecchi, che per un breve momento è stato anche leader della Sprint, si è dovuto accontentare del secondo posto – anche a causa della gestione gomme che gli è stata imposta dai box – ma ha comunque sfiorato la vittoria all’ultima tornata.

MAVERICK VINALES – 9

Con qualche secondo di distacco, Vinales segue Bezzecchi e torna sul podio. Risultato eccellente per Aprilia e per il pilota, che colleziona un decente bottino di punti dopo una prestazione positiva e con una piccola rimonta.

JACK MILLER – 7

Gara particolare quella di Miller, partito nel migliore dei modi e poi scivolato lungo la classifica. Il pilota, inizialmente primo, è stato infatti inghiottito da una serie di avversari, probabilmente per l’usura delle gomme all’ultimo giro e una condizione difficile dell’asfalto asciutto, mentre tutti – Miller compreso – correva con la mescola da bagnato.

FRANCESCO BAGNAIA – 5

Sono ancora in dubbio le cause delle difficoltà di Bagnaia, che potrebbero essere legate ad una difficoltà con il feeling o ad un problema delle gomme. Il risultato dell’italiano però non è per nulla soddisfacente, con il leader del campionato che non è riuscito a terminare in Top 10, lasciando la possibilità agli avversari di chiudere il gap in classifica generale.