Moto3, risultati e ordine di arrivo GP Portogallo 2023: vince Holgado davanti a Munoz e Moreira

I risultati e l’ordine di arrivo del GP del Portogallo 2023, prima gara dell’anno del mondiale di Moto3. Sul circuito di Portimao, a vincere è Daniel Holgado, che taglia per primo il traguardo al termine di una gara folle, in pieno stile Moto3. Sul podio anche lo spagnolo David Munoz, secondo, e il brasiliano Diogo Moreira. Applausi anche per il rookie Rueda, che disputa un Gran Premio pazzesco ma deve accontentarsi del quarto posto. Il miglior italiano è Stefano Nepa, settimo, mentre riesce ad andare a punti anche Riccardo Rossi. Fuori dai primi 15 invece Bertelle e Fenati. Di seguito l’ordine di arrivo.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

ORDINE DI ARRIVO GP PORTOGALLO MOTO3

1 Holgado

2 Muñoz

3 Moreira

4 Rueda

5 Masià

6 Sasaki

7 Nepa

8 Artigas

9 Kelso

10 Oncu

11 Toba

12 Veijer

13 Salvador

14 Suzuki

15 Rossi

16 Yamanaka

17 Bertelle

18 Aji

19 Fenati

20 Whatley

21 Furusato

22 Azman

23 Carrasco

OUT: Ortolá, Alonso, Farioli, Ogden, Fellon