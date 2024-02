LIVE – Perugia-Trento: Superlega 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Sir Susa Vim Perugia-Itas Trentino, partita valevole per la decima giornata di ritorno della Superlega 2023/2024 di volley maschile. Scontro al vertice nel penultimo turno di regular season. I Block Devils di Angelo Lorenzetti, secondi in classifica, vogliono sfruttare il campo di casa per vendicare la sconfitta incassata all’andata e avvicinarsi alla capolista. Dall’altra parte della rete, infatti, c’è la formazione di Fabio Soli, prima con 8 punti di vantaggio sui perugini e a caccia del ventesimo successo in campionato. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 25 febbraio al Pala Barton di Perugia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Perugia-Trento della Superlega 2023/2024 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

PERUGIA – TRENTO (inizia alle 18.00)

