LIVE – Busto Arsizio-Thy Istanbul: andata Playoff Cev Cup femminile 2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di E-Work Busto Arsizio-Thy Istanbul, partita valevole come gara di andata dei Playoff della Cev Cup Femminile 2022/2023 di volley. Le farfalle di Marco Musso scendono sul campo di casa per conquistare i tre punti e avvicinarsi così al passaggio del turno. La formazione turca però non starà a guardare e proverà a strappare qualche punto in vista del ritorno davanti al proprio pubblico. Si preannuncia battaglia: chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 1 febbraio all’E-work Arena di Busto Arsizio. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Busto Arsizio-Thy Istanbul di Cev Cup femminile 2022/2023 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

