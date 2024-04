LIVE – Sonego-Gasquet, primo turno Masters 1000 Madrid 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sonego-Gasquet, incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Impegno non semplice per il torinese contro il veterano transalpino. Quest’ultimo, infatti, ha vinto due buone partite nelle qualificazioni, dove ha sconfitto in due set prima il biellese Stefano Napolitano e poi il croato Duje Ajdukovic. Il bilancio degli scontri diretti si trova in perfetta parità (1-1), con Sonego che partirà abbondantemente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il nuovo allievo di Fabio Colangelo dovrà essere bravo a far valere tutta la sua maggiore freschezza atletica e pesantezza di palla, soprattutto su una superficie così rapida come quella della Caja Mágica. Il vincitore si guadagnerebbe un secondo turno decisamente stimolante contro l’altoatesino Jannik Sinner, numero due del ranking mondiale ma prima testa di serie della manifestazione in virtù dell’assenza del serbo Novak Djokovic. Sportface garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 11.00 sull’Arantxa Sanchez Stadium, al termine del secondo turno femminile tra la croata Donna Vekic e la greca Maria Sakkari.

