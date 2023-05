LIVE – Cecchinato-Hanfmann, terzo turno Internazionali d’Italia Roma 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dell’incontro tra Marco Cecchinato e Yannik Hanfmann, valido come terzo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2023. Il siciliano è riuscito ad avere la meglio su Mackenzie McDonald e Roberto Bautista Agut, segnando una rinascita tennistica particolarmente attesa dagli appassionati italiani; il semifinalista dell’edizione 2018 del Roland Garros è apparso in ottima forma e la varietà delle sue soluzioni tattiche può certamente impensierire anche un osso duro come Hanfmann. Il tedesco, tornato tra i primi 100 al mondo dopo un periodo altalenante, ha eliminato lo statunitense Taylor Fritz al secondo turno, sorprendendo il pubblico romano e confermandosi specialista sul rosso. Di seguito, Sportface garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match dell’azzurro, di scena sulla Grand Stand Arena a partire dalle ore 11.00.

SEGUI il LIVE su SPORTFACE

DOVE VEDERE IL MATCH

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

CECCHINATO-HANFMANN (a partire dalle ore 11.00)