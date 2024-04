LIVE – Berrettini-Shevchenko, primo turno Atp Marrakech 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Berrettini-Shevchenko, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Marrakech 2024 (terra rossa). Il bombardiere romano è in gara in virtù del ranking protetto. L’urna gli ha riservato il ventitreenne russo naturalizzato kazako, classificato nella top sessanta e, ormai da tanti mesi, affermatosi ai vertici del tennis mondiale. I due si sono incontrati lo scorso anno nei quarti di finale del Challenger di Phoenix, con Berrettini che fu costretto a cedere in tre parziali. L’azzurro, nonostante il lungo periodo di assenza dalla competizione per via degli infortuni, partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio per lui c’è l’accesso agli ottavi di finale dove, eventualmente, si troverebbe di fronte lo spagnolo Jaume Munar, giustiziere in due set del francese Luca Van Assche all’esordio. Sportface.it seguirà il primo turno tra Berrettini e Shevchenko, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 13.00 italiane (le 11.00 locali) sul Center Court, al termine dell’altro primo turno tra l’azzurro Flavio Cobolli e la wild card giordana Abedallah Shelbayh.

