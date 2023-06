LIVE – Giochi Europei Cracovia 2023, boxe: Sorrentino cerca il pass olimpico (DIRETTA)

Grande attesa per il combattimento di Giordana Sorrentino ai quarti di finale della boxe ai Giochi Europei di Cracovia 2023. L’incontro dell’azzurra è in programma a partire dalle 18:15 e l’avversaria sarà la serba Nina Radovanovic. Alla Nowy Targ Arena l’obiettivo è il pass olimpico per i Giochi di Parigi 2024. Nei 50 kg femminili sono infatti quattro i pass olimpici in palio. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta con aggiornamenti in tempo reale durante il match dell’azzurra.

