LIVE – F1, GP Italia Monza 2023: le prove libere 3 (DIRETTA)

La diretta live delle prove libere 3 del Gran Premio di Italia 2023 a Monza: seguiremo di seguito assieme le FP3, che dureranno come di consueto un’ora, e andranno ad anticipare le qualifiche del pomeriggio. Si avvicina la caccia alla pole ed ecco che le terze libere sono fondamentali per trovare il giusto assetto e girare per un’ora aggiuntiva. Chi otterrà il miglior tempo? Appuntamento alle ore 12.30 di sabato 2 settembre. Scopriremo assieme chi riuscirà a far registrare il crono più veloce.

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

QUALIFICHE OGGI IN TV

LIVE DELLE QUALIFICHE

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

13.30: Finisce così!

13.26: Sainz e Piastri notati per un incidente

13.23: Sainz segna il giro veloce e si mette in prima posizione

13.22: Escursione di Bottas all’Ascari

13.18: Verstappen riprende la prima piazza in 1:20.998

13.15: Hamilton con un 1:21.463 si mette in prima posizione su gomma fredda

13.09: Lungo di Piastri che sfiora le barriere e finisce in ghiaia. Si ferma ai box per controllare la vettura

13.08: Lungo di Hulkenberg alla prima variante

13.05: Albon si piazza secondo con gomma media

13.01: La vettura di Verstappen è carica di benzina e segna un 1:21.697

12.54: I due piloti Ferrari fanno lavori diversi, con Sainz più veloce

12.50: Verstappen nettamente superiore, probabilmente perché ha un’ala più scarica

12.45: terzo tempo per Hamilton, con un miglior feeling di ieri

12.41: Tsunoda rischia il contatto con Sainz

12.38: Verstappen segna il giro veloce in 1:21.838

12.36: Sainz registra il primo giro lanciato della Ferrari e finisce alle spalle di Norris e Perez

12.35: Piastri ancora giù dalla macchina, con la vettura ai box

12.30: Semafori verdi, iniziano le prove libere 3 a Monza!