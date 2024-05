LIVE – Taranto-Picerno, Playoff Serie C 2024 (DIRETTA)

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Taranto-Picerno, un match da seguire in diretta e valevole per il secondo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C. Si parte alle 20:30 nella cornice di uno Iacovone delle grandi occasioni. Dopo il pareggio col Latina, utile per la qualificazione al secondo turno, i padroni di casa vogliono ripetersi contro un Picerno che ha chiuso la stagione regolare del girone C al sesto posto. Lo scorso 7 maggio il Picerno si è imposto per 2-0 sul Crotone, conquistando così la qualificazione. Si preannuncia uno stadio interamente sold out.

E il tifo di Taranto vuole spingere la squadra di casa verso la fase nazionale di questa post season. “Il Picerno giocherà per un solo risultato e sarà più spensierato, mentre noi avremo sulle spalle la responsabilità di un popolo intero”, ha detto Capuano alla vigilia. Per una delle due squadre il sogno promozione resterà vivo dopo i novanta minuti. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio di Taranto-Picerno. L’arbitro del match sarà Stefano Nicolini di Brescia. Presente il Var.

