LIVE – Roma-Athletic Bilbao, Juric in conferenza stampa (DIRETTA)

Alle 14:30 di oggi, mercoledì 25 settembre il tecnico della Roma, Ivan Juric parlerà in conferenza stampa per presentare la partita dei giallorossi contro l’Athletic Bilbao valevole per la prima giornata della fase campionato di Europa League 2024/2025 e in programma alle 21:00 di giovedì 26 settembre. Dopo la vittoria per 3-0 sull’Udinese, si alza l’asticella per i giallorossi. Di fronte c’è la squadra di Nico Williams, una delle più pericolose del calcio spagnolo. Tanti i temi alla vigilia: la formazione, il turn over, il caso Zalewski e il momento societario in casa Roma. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale dalle 14:30. Non solo Juric: in conferenza stampa ci sarà anche Mario Hermoso, ex Atletico Madrid, pronto a fare il suo debutto dal 1′ all’Olimpico.

DOVE VEDERE LA CONFERENZA

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

FINE DELLA CONFERENZA

14.58 – Juric: “Quanto manca per vedere in campo Hummels? Spero poco, ma mi sembra un giocatore positivo e si è inserito bene. E’ un giocatore importante, abbiamo fatto allenamenti duri ma sono convinto che in breve tempo lo vedremo sul campo”

14.57 – Juric: “Angelino esterno o solo braccetto? Può fare tutti e due i ruoli, l’altro giorno mi è piaciuto tanto ed ha una qualità eccellente. Può fare tutti e due i ruoli senza problemi”

14.54 – Hermoso: “Se qualcuno ci ha chiesto un parere su De Rossi prima del suo esonero? Sono arrivati qui da poco, non conosco la struttura dirigenziale. Personalmente non sono stato contattato da nessuno e nessuno mi ha chiesto un parere, questa domanda va fatta ai capitani della squadra. Sono loro che si fanno da portavoce del gruppo, nel bene e nel male”

14.53 – Juric: “Cristante può fare anche il trequartista o è solo centrale? Lo vedo più come centrocampista centrale, come uomo di ordine e capisce quello che sta succedendo sul campo, meno in avanti. Ci sono altri centrocampisti che possono avere quelle caratteristiche”

14.50 – Hermoso: “Questa squadra è già forte per la Champions League? Questa rosa ha un potenziale enorme, magari ci sono giocatori che non erano abituati a giocare ogni tre giorni, ma bisogna abituarsi all’idea di competere ogni 3-4 giorni ad un livello altissimo. La Champions dà sensazioni speciali sia a livello personale che a livello ambientale, dobbiamo porre l’asticella a quel livello”

14.49 – Juric: “Pellegrini come sta? Domani Lorenzo non ci sarà, già con l’Udinese ha giocato con dolore. Spero che per la prossima ci sarà. Io lo vedo sereno, ho visto tutto il gruppo bene che hanno lavorato con il sorriso, è un bell’ambiente. Questa partita ci ha dato tanta fiducia”

14.48 – Juric: “Zalewski convocato? No”

14.46 – Hermoso: “Ho giocato tante volte contro l’Athletic Bilbao, è una squadra che ha sempre una struttura molto chiara e lineare. Fanno della lotta e dell’impegno le sue armi migliori, li conosciamo bene. Non fanno tante rotazioni, lavoro sempre nello stesso modo indipendentemente da chi è l’allenatore. Conosciamo la loro filosofia. Dobbiamo pareggiare i duelli”

14.44 – Juric: “Soulè? Lo vedo più come trequartista, non come tutta fascia. Lui ha fatto un grande salto, questa è la mia sensazione, è un ragazzo molto serio che lavora ed avrà le sue occasioni”

14.42 – Juric: “Un giudizio sull’organico? La rosa è ottima, vorrei arrivare ad utilizzare 20 giocatori. Konè è un giocatore ottimo, di talento e con grande voglia di lavorare. Sono convinto che faremo una bella stagione assieme, crescerà in tutti gli aspetti”

14.40 – Hermoso: “Uno dei motivi per il quale ero venuto è stato il progetto: rosa con grandi calciatori. Anche per come ha detto il mister noi dobbiamo essere esigenti sia come club che come squadra. Dobbiamo lottare e acquisire una mentalità di un certo tipo, quando si comincia a vincere aumenta lo status del club e della squadra. Dobbiamo competere in tutte le competizioni, questa è la chiave di lettura di questa stagione. De Rossi? Sono arrivato grazie a lui, mi ha teso la mano e non potrò che ringraziarlo sempre. Sono felice di essere in questa città bellissima con questa tifoseria fantastica, per certi versi uguale a quella dell’Atletico Madrid. Sono sicuro che sarà un bel cammino insieme”

14.37 – Juric: “Obiettivo primario campionato? Non abbiamo affrontato argomento con la proprietà su cosa sia più importante. Io in questo momento voglio che la squadra continui a fare prestazioni, conoscere la mia rosa meglio e preparare le partite una per volta”

14.36 – Juric: “Dybala? Dobbiamo stare molto attenti su questo aspetto, mi sembra recuperato bene dalla partita ma bisogna stare attenti. Quando sta bene è un giocatore speciale, dobbiamo sperare che duri e che non si faccia male. Faremo le scelte partita per partita”

14.34 – Juric: “Io un medico di guerra? Con tutta sincerità io spero di vincere domani, questo è il mio pensiero. La partita con l’Athletic Bilbao: cercare di fare le scelte giuste, massima concentrazione su questo. Non vado oltre”

14.33 – Juric: “Appello ai tifosi? Prepariamo la partita in maniera uguale, concetto è sempre lo stesso. Emozioni in questo momento no. Per i tifosi io spero che con le prestazioni come quelle di domenica staranno vicino a noi, la squadra deve continuare come ha fatto con l’Udinese e sicuramente avremo l’appoggio giusto”

14.32 – Hermoso: “Il mio è un processo graduale di conoscenza del gruppo, anche per la condizione fisica che è necessaria per competere a livelli così alti. Recuperare il 100% è la cosa più difficile, ma tutto procede da programma. Mi sto adattando al meglio e vado acquisendo fiducia”

14.31 – “Turnover? Non abbiamo ancora deciso, lo decideremo domani mattina dopo l’allenamento. Sicuramente faremo dei cambi, questo sì”

14.30 – Eccoli, comincia la conferenza!

14.29 – Insieme all’allenatore Ivan Juric ci sarà Mario Hermoso

14.28 – Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della conferenza stampa della vigilia di Roma-Athletic Bilbao, match valevole per la prima giornata dell’Europa League 2024/2025