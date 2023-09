LIVE – Mantova-Padova, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

Grande attesa per il fischio d’inizio di Mantova-Padova, match valido per la prima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:45 di lunedì 4 settembre. Ad arbitrare il match è stato chiamato il Sig. Gianluca Grasso di Ariano Irpino. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale per seguire in ogni istante l’esordio delle due squadre in campionato.

COME SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

Mantova-Padova (ore 20:45)