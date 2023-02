LIVE – Flamengo-Al Hilal 2-3, semifinale Mondiale per Club 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Flamengo-Al Hilal, semifinale del Mondiale per Club 2022. In Marocco è tutto pronto per questo scontro che mette in palio l’ambita finale del torneo Fifa che mette insieme le squadre vincitrici delle varie competizioni continentali. Per il Sudamerica c’è la selezione brasiliana, che sfida la squadra saudita che ha vinto il torneo asiatico. Appuntamento alle ore 20:00 di martedì 7 febbraio, chi vincerà?

Flamengo-Al Hilal 2-3 (4′ Al Dawsari, 20′ Pedro 55′ Al Dawsari 70′ Vietto 91′ Pedro)

FINE SECONDO TEMPO

90′ – Pedro accorcia le distanze, 2-3.

90′ – L’arbitro assegna 6 minuti di recupero.

89′ – Problemi per David Luiz dopo uno scontro di gioco.

80′ – Flamengo che non riesce a rendersi pericoloso.

70′ – Terzo gol del Flamengo, Vietto si libera in area e tira di destro scheggiando la traversa e battendo Santos.

67′ – Soffre il Flamengo.

59′ – L’Al Hilal va vicino al 3-1 con Marega che serve Al Dawsari in mezzo che colpisce la traversa da pochi passi.

54′ – Al Hilal che tiene il possesso del pallone.

50′ – Angolo per l’Al Hilal.

46′ – Si riparte.

FINE PRIMO TEMPO

55′ – Non sbaglia Al Dawsari che porta in vantaggio l’Al Hilal.

54′ – Doppio giallo per Gerson che viene espulso.

53′ – L’arbitro va a rivedere al Var un contatto sospetto in area e assegna calcio di rigore all’Al Hilal.

42′ – Cartellino giallo per David Luiz.

41′ – L’Al Hilal reclama un rigore, per l’arbitro non c’è niente.

40′ – Calcio d’angolo per l’Al Hilal.

34′ – Fa fatica a ripartire l’Al Hilal.

25′ – Il Flamengo fa la partita, Al Hilal che gioca di contropiede.

20′ – La pareggia il Flamengo con Pedro che incrocia di destro e batte Almayiouf.

14′ – Gerson cade in area, l’arbitro ammonisce il centrocampista per simulazione.

4′ – Non sbaglia Al Dawsari, Al Hilal in vantaggio.

4′ – Al Dawsari sul dischetto.

3′ – Il Var conferma il fallo di Mateuzinho

3′ – Vietto cade in area, calcio di rigore per l’Al Hilal.

1′ – Si parte, primo possesso per il Flamengo.

19:55 – Buonasera amici di Sportface, a breve inizierà la sfida tra Flamengo e Al Hilal.