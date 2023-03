LIVE – Catanzaro-Pescara 2-2, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

di Antonio Di Cello 310

Grande attesa per Catanzaro-Pescara. Si gioca alle 14:30 di domenica 26 marzo. La squadra giallorossa, neopromossa in Serie B, contende i tre punti ad un’altra grande piazza del girone C. Il penultimo posticipo della trentaquattresima giornata di campionato potrà essere seguito anche su Sportface.it che vi offrirà una diretta testuale a partire dal primo minuto. Quale sarà l’esito? Scopriamolo insieme.

Catanzaro-Pescara 1-2 (21′ e 64′ Lescano, 35′ Curcio, 90ì Cianci)

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CATANZARO (3-4-2-1) Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Situm, Ghion, Verna, Vandeputte; Sounas, Curcio; Iemmello.

PESCARA (4-3-3) Plizzari; Crescenzi, Brosco, Mesik, Milani; Rafia, Palmiero, Kraja; Merola, Lescano, Kolaj.

94′ – Finisce 2-2 il match del Ceravolo.

90′ – GOOOL DEL CATANZARO!! Rigore concesso al Catanzaro per tocco di mano di Crescenzi. Cianci sul dischetto non sbaglia.

84′ – Dentro Katseris fuori Scognamillo per il Catanzaro.

79′ – Fuori Kraja, dentro Mora nel Pescara.

77′ – Dentro Cianci e Tentardini. Fuori Curcio e Situm.

74′ – Fuori Lescano dentro Vergani. Anche Kolaj viene richiamato da Zeman, con dentro Dalle Monache.

69′ – Sempre da calcio piazzato dalla destra, è Martinelli che va vicinissimo al pareggio sotto porta.

67′ – Fuori Ghion e Sounas. Dentro Brignola e Pontisso per il Catanzaro.

66′ – Da punizione arriva il pareggio del Catanzaro con il solito Iemmello. L’arbitro però ferma per fuorigioco.

64′ – IN VANTAGGIO IL PESCARA!! Ancora Lescano, dopo un grande assist di Milani, realizza da sotto porta il sorpasso ospite.

55′ – Giallo anche per Brighenti per fallo su Kolaj.

53′ – Brutto fallo di Brosco su Curcio. Ammonito il capitano del Pescara.

47′ – Bell’azione del Pescara. La palla da Rafia arriva a Lescano che al volo tenta di girare verso la porta. Brivido per Fulignati.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45+2‘ – La Di Salvi fischia la fine del primo tempo. E’ 1-1 fra Catanzaro e Pescara

45′ – Due saranno i minuti di recupero.

35 ‘ – GOOOL DEL CATANZARO!!! Costruzione questa volta perfetta del Catanzaro, Iemmello chiude un triangolo al bacio con Curcio, mandando il numero 21 a tu per tu con Plizzari. Curcio non sbaglia.

31′ – Bellissima palla di Crescenzi per Lescano che di testa da posizione favorevole indirizza la palla fuori. Occasionissima per il Pescara.

23′ – Il Catanzaro non ci sta. Sounas recupera una palla e crossa in mezzo per Iemmello che in controtempo di testa stampa la palla sulla traversa a Plizzari battuto.

21′ – GOOLL DEL PESCARA!! In fase di impostazione Ghion fa pasticci Lescano è abile ad intercettare ed a battere Fulignati.

13′ – Pescara pericoloso. E’ Rafia ad impegnare Fulignati che devia la palla sul palo. Scognamillo poi allontana.

8′ – Clamorosa chance per il Catanzaro. Sounas entra in area e serve Iemmello che da 0 metri manda incredibilmente fuori.

6′ – Nel Pescara si ferma Palmiero. Al suo posto Aloi.

1′- Parte il match.