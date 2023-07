LIVE – Atalanta-Pro Vercelli, amichevole 2023 (DIRETTA)

Alle 17:00 l’Atalanta sfiderà a Zingonia la Pro Vercelli. Al Centro Sportivo Bortolotti, in vista del test col Bournemouth, avrà luogo il primo match amichevole dopo la fine del ritiro in Valseriana. La partita si svolgerà a porte aperte, ma con una capienza limitata fino ad esaurimento dei posti. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale. Occhi puntati sui volti nuovi e sui vari giocatori che si giocano il posto. Senza dimenticare Rasmus Hojlund, vero e proprio oggetto del desiderio del Manchester United.

COME SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

Atalanta-Pro Vercelli (ore 17)