LIVE – Trieste-Reggio Emilia, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Trieste-Reggio Emilia, sfida valida come ventiduesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Dopo la bella vittoria contro Treviso, gli uomini di coach Legovich sono incappati in una pesante sconfitta contro Brescia, e vorranno tornare a vincere per consolidare la propria posizione a metà classifica. L’UNAHOTELS, da canto suo, dopo aver vinto contro Napoli, cercherà un nuovo successo per non perdere il treno delle squadre a 14 punti, e quindi tenere aperto il discorso salvezza. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 18 marzo sul parquet dell’Allianz Dome, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 22^ GIORNATA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

TRIESTE-REGGIO EMILIA