Valentina Gottardi non si nasconde e parte con grande carica e consapevolezza alla volta delle Olimpiadi di Parigi 2024. Intervistata da Sportface.it all’aeroporto di Fiumicino, la 21enne azzurra conferma le aspettative ambiziose che ripone nel torneo di beach volley femminile, in cui Gottardi farà coppia con una veterana di lungo corso come Marta Menegatti. Le due hanno scalato le gerarchie negli ultimi mesi e si presentano ai Giochi come uno dei binomi più temibili.

BEACH VOLLEY, PARIGI 2024: CALENDARIO E PROGRAMMA

IL REGOLAMENTO

I SORTEGGI DELLA FASE A GIRONI

“Ho dormito bene, sono abbastanza rilassata e pronta a dare il massimo – spiega Gottardi – Ho la consapevolezza di dover dare il 100% per ottenere il massimo risultato, ma allo stesso tempo voglio godermi questa esperienza. Al mio fianco avrò Marta, che è alla quarta Olimpiade e mi potrà dare tanto a livello di consigli.”

Le giocatrici del beach volley potranno anche godersi per le loro partite una location davvero unica, che ha fatto il giro del web sui social ancor prima dell’inizio delle Olimpiadi: “Sarà unico guardare in alto e vedere la Torre Eiffel in uno stadio così grande che spero sarà pieno. Spero di rivivere emozioni simili anche nelle prossime Olimpiadi, ma mai dire mai. Il torneo olimpico di beach volley è molto particolare, perchè si estende su diversi giorni. Di solito giochiamo in un weekend, invece ai Giochi il torneo dura 14 giorni se non sbaglio. Dovremo essere brave a recuperare e a non sprecare energie, sfruttando bene i giorni di recupero.”

Come detto, tanta consapevolezza e nessuna paura di condividere le proprie ambizioni: “L’obiettivo è tornare con la medaglia d’oro, per farlo bisogna giocare molto bene e noi daremo il massimo per ottenere questo risultato.”

Parigi 2024, Valentina Gottardi: “Obiettivo medaglia d’oro, Marta Menegatti mi potrà dare tanto” (VIDEO)