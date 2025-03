“È lo sport più bello del mondo perché è un insieme tra arte e sport. Una cosa del genere non esiste negli altri sport. E poi, ti dà tante soddisfazioni”. A soli 17 anni, Alice Taglietti è una delle ginnaste più apprezzate del panorama italiano e in carriera vanta già una finale europea con le clavette, nel 2022, oltre ad essersi laureata campionessa italiana lo scorso novembre. La ginnasta bresciana si è raccontata ai microfoni di Sportface TV, dagli inizi alle emozioni che solo le gare possono dare: “Ogni volta che sei soddisfatta di te stessa a fine gara è una sensazione impagabile, perché dà una scarica di adrenalina molto grande – spiega –. Ogni volta che sei in allenamento, ti alleni per riprovare quell’esperienza. Dopo un po’ che non fai gare, ti manca quell’adrenalina”.

L’intervista ad Alice Taglietti

Come solitamente accade, da bambina Alice faceva “di tutto, sia ginnastica che nuoto e danza. Poi, ad un certo punto, ho fatto una scelta. La ginnastica mi piaceva di più, ho intrapreso questo tipo di allenamento a livello più ‘serio’ e da subito mi è piaciuto. È bello stare in palestra”. E proprio il rapporto con la palestra, il luogo in cui si coltiva il talento, è uno dei nodi cruciali della carriera di una ginnasta: “Sono molto concentrata sulla ginnastica, ho sempre vissuto per questo, fin da piccola. Fuori dalla palestra sono una ragazza positiva, solare, scherzosa, ma in palestra do il massimo, in palestra c’è bisogno di più rigore e concentrazione“.

La vita da ginnasta, forse più di altri sport, richiede grande disciplina, dedizione e costanza. Ma guai a parlare di sacrificio, per Alice Taglietti, perché “alla fine è una scelta di ognuno di noi. È una cosa diversa dal solito, dalla vita normale dei ragazzi della mia età. Mi sveglio, faccio colazione, vado in palestra dalle 8 alle 13:30, faccio una pausa pranzo di un’ora e poi c’è l’allenamento pomeridiano fino alle 16:30/17:30 a seconda del periodo – racconta Taglietti svelando la sua routine quotidiana –. Poi abbiamo scuola fino alla sera, mangiamo, compiti e il giorno dopo si riparte”.

Per quanto riguarda i propri idoli, Alice spiega: “All’inizio i miei idoli erano le bambine più grandi della mia palestra, poi quando ho iniziato a fare ginnastica a livello più alto e ho conosciuto ginnaste a livello internazionale, la prima ginnasta che mi è piaciuta da subito è Yana Kudryavtseva. Ho sempre visto lei come mio idolo“.