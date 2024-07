Wimbledon 2024, day 5: Paolini e Sinner centrano gli ottavi di finale, Raducanu a sognare i tifosi inglesi

In un’altra giornata tipicamente londinese dal punto di vista metereologico, con la pioggia che ha portato quattro incontri del tabellone maschile alla sospensione e al conseguente rinvio a sabato, Jannik Sinner e Jasmine Paolini conquistano gli ottavi di finale dell’edizione 2024 di Wimbledon. Sul Centre Court il numero uno del tennis maschile va di fretta e concede le briciole al serbo Miomir Kecmanovic (n°51 Atp), riuscendo a prevalere con il punteggio di 6-1 6-4 6-2. Primo set chiuso in appena 21’ di gioco, poi prova ad entrare più in partita il 24enne di Belgrado, ma la forbice è troppo ampia tra i due per avere un match all’insegna dell’equilibrio. Il classe ’01 azzurro chiude in appena 1h e 38’ e per il terzo anno di fila è tra i migliori sedici dei Championships. “Sono molto soddisfatto della mia prestazione, ho colpito bene la palla – ha dichiarato a caldo il primo favorito del seeding -. E’ stata una giornata lunga, sono felice di aver chiuso il match in fretta”.

Dovrà ora attendere per conoscere il suo avversario, dato che Ben Shelton e Denis Shapovalov sono riusciti a giocare soltanto cinque games prima che arrivasse la pioggia. Tra coloro che dovranno tornare in campo sabato anche Fabio Fognini, che in un match ricco di alti e bassi conduceva 6-7(6) 6-3 7-5 4-5 contro lo spagnolo Roberto Bautista-Agut. Interrotte anche Nakashima-Humbert (6-7 3-6 7-6 6-6) e Medvedev-Struff (6-1 6-3 4-6 1-1), mentre sono riusciti a chiudere prima dell’arrivo della pioggia Grigor Dimitrov (6-3 6-4 6-3 a Monfils) e Tommy Paul (6-3 6-4 6-2 ad Alexander Bublik). Accesso agli ottavi conquistato, con fatica, anche da Carlos Alcaraz, che ha dovuto battagliare 5 set e quasi quattro ore prima di avere la meglio su Frances Tiafoe. Lo spagnolo si è imposto 5-7 6-2 4-6 7-6(2) 6-2, vincendo la sua dodicesima partita al quinto set in carriera su tredici giocate: l’unico a batterlo è stato Matteo Berrettini agli Australian Open del 2022.

Il torneo femminile vede ancora la nostra Jasmine Paolini tra le protagoniste: l’attuale n°7 del ranking è di nuovo in ottavi per il 3° Slam consecutivo. La memorabile stagione della tennista toscana è proseguita quest’oggi sul Campo 1, sconfiggendo con il punteggio di 7-6(4) 6-1 un’avversaria ostica come l’ex top-5 e vincitrice degli Us Open 2019 Bianca Andreescu. E la speranza è che sia un successo di buon auspicio per il prosieguo del torneo, dato che l’allieva di Renzo Furlan era riuscita ad avere la meglio sulla canadese anche al terzo turno in quel di Parigi. “Credo di aver giocato bene, ho cercato di essere aggressiva in modo da poter controllare io il gioco – ha analizzato l’azzurra nel post-match -. Mi sono sentita bene in campo, mi diverte molto giocare sull’erba e in un’atmosfera del genere, con così tante persone presenti”.

La 28enne nativa di Castelnuovo di Garfagnana dovrà vedersela contro Madison Keys (6-4 6-3 a Kostyuk) domenica. Prosegue il percorso netto della seconda testa di serie Coco Gauff, che dopo aver perso tre games sia al primo che al secondo turno fa leggermente peggio e ne concede quattro alla britannica Sonay Kartal, sconfitta con il punteggio di 6-4 6-0. Gli appassionati locali possono però sorridere grazie a Emma Raducanu, che ottiene la sua prima vittoria su una top-10 eliminando la n°9 del tabellone Maria Sakkari per 6-2 6-3. Per lei ora un’ottima chance di andare ai quarti, dovendo affrontare la qualificata Sun. Avanti anche Badosa, Navarro e Vekic, rispettivamente vincenti su Kasatkina, Shnaider, Yastremska.