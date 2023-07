Tiro a volo, Coppa del mondo Lonato del Garda 2023: Bacosi in testa dopo i primi cinquanta piattelli

È iniziata la tappa di Coppa del mondo di tiro a volo sulle pedane del Trap Concaverde di Lonato del Garda, dopo la cerimonia inaugurale di ieri. Nell’impianto gardesano, assieme al presidente Luciano Rossi sul palco anche Ivan Carella, presidente del Trap Concaverde e del Comitato Organizzatore, Roberto Tardani, sindaco di Lonato del Garda, Alberto Bertagna, consigliere Provinciale di Brescia, Rodolfo Bergamaschi, fiduciario CONI Brescia, e Marco Riva, presidente CONI Regione Lombardia.

Oggi è iniziata la gara con i primi 50 piattelli di qualificazione dello Skeet individuale. Al momento la classifica provvisoria femminile è guidata da sette tiratrici con un solo errore commesso e il punteggio di 49/50. Tra queste anche Diana Bacosi (Esercito), campionessa olimpica a Rio2016 e medaglia d’argento a Tokyo2020. Con una sola lunghezza di ritardo le segue Chiara Cainero (Carabinieri), campionessa olimpica a Pechino2008 e medaglia d’argento a Rio2016, andata a riposo con 48/50. In leggero ritardo Martina Bartolomei (Aeronautica Militare), fresca vincitrice dei Giochi Europei a Cracovia con la conquista dell’ultimo pass olimpico per lo skeet femminile in vista dei Giochi di Parigi2024, che domani ripartirà da 45.

Al maschile tra i sei tiratori in prima posizione con 50/50 c’è anche Tammaro Cassandro (Carabinieri), lo scorso anno medaglia d’argento in Coppa del mondo a Larnaca. Buono anche l’avvio di gara per Gabriele Rossetti (Fiamme Oro), campione olimpico a Rio2016 e quest’anno due volte d’oro in Coppa del mondo, andato a riposo con un solo errore e il punteggio di 49/50, e di Luigi Agostino Lodde (Esercito), due volte campione europeo e lo scorso anno medaglia d’argento a Larnaca e bronzo in Coppa del mondo a Doha, che domani ripartirà da 48 punti.