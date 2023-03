Pallanuoto, World Cup: il Settebello chiude a punteggio pieno il girone, Usa battuti 16-10

Un’altra grande vittoria, la sesta su sei. Stavolta il Settebello si impone 16-10 sugli Stati Uniti e chiude al primo posto il girone A dei preliminari di World Cup. Sono gli americani a passare in vantaggio due volte (Daube e Cupido), ma sul 3-2 gli azzurri non si voltano più indietro e costruiscono passo dopo passo un successo prezioso per il morale in vista della Superfinal di Los Angeles. La nazionale italiana ha avuto cinque superiorità numeriche (contro le tre degli avversari) con un rigore fallito da Dolce. Sugli scudi Di Somma, autore di una cinquina. L’mvp del torneo firma la rete del primo vantaggio azzurro e da quel momento la strada è in discesa. I gol di Echenique e Renzuto permettono all’Italia di agguantare il 5-3 a metà gara. Nel terzo periodo gli azzurri consolidano il vantaggio, mentre nell’ultima frazione arrivano altri sette gol: nel tabellino anche Dolce, Di Fulvio, Ferrero, Bruni, Marziali e Presciutti. Agli Stati Uniti non bastano i guizzi di Hallock e Abramson per tornare in partita. Gli Usa sono comunque già qualificati in qualità di paese ospitante della finals.