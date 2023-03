Discesa femminile finali Soldeu 2023: Stuhec trionfa davanti a Goggia, risultati e classifica

Ilka Stuhec da applausi, Sofia Goggia è seconda. Nell’ultima discesa femminile di stagione, a Soldeu (Andorra), dove stanno andando in scena le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2022/2023, la slovena è autrice di una prova perfetta e vince meritatamente l’ultima libera stagionale. Dietro di lei c’è Sofia Goggia che si prende mezzo secondo ma che comunque riesce ad agguantare l’ennesimo podio stagionale. Sul gradino più basso del podio ci finisce Lara Gut-Behrami: la svizzera paga oltre otto decimi da Stuhec, ma con una prova ordinata e con poche sbavature chiude terza.

LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO AGGIORNATA

LE ALTRE ITALIANE – Ottima prova di Federica Brignone: la valdostana è scesa con il pettorale numero due ed ha chiuso quarta a soli quindici centesimi dalla svizzera. Ha assaporato la possibilità di salire sul podio, ma comunque ha dimostrato ancora una volta di saper fare bene anche in questa specialità. Indietro invece le altre ragazze: Nicol Delago è quindicesima ad oltre un secondo e mezzo, Laura Pirovano termina diciottesima a quasi due secondi, Marta Bassino è ultima a quasi quattro secondi dalla vetta in quella che non è la sua specialità. Infine niente da fare per Elena Curtoni che cade dopo poche porte e getta la possibilità di chiudere tra le prime tre nella classifica di specialità. Domani tutti in pista per l’ultimo Super-G dell’anno.

LA CLASSIFICA

Ilka Stuhec (SLO) 1:30.35 Sofia Goggia (ITA) 1:30.86 Lara Gut-Behrami (SUI) 1:31.16 Federica Brignone (ITA) 1:31.31 Mirjam Puchner (AUT) 1:31.36 Breezy Johnson (USA) 1:31.37 Isabella Wright (USA) 1:31.41 Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1:31.52 Laura Gauche (FRA) 1:31.55 Kira Weidle (GER) 1:31.55 Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:31.59 Joana Haehlen (SUI) 1:31.64 Corinne Suter (SUI) 1:31.69 Jasmine Flury (SUI) 1:31.75 Nicol Delago (ITA) 1:31.89 Michelle Gisin (SUI) 1.32.09 Priska Nufer (SUI) 1:32.17 Laura Pirovano (ITA) 1:32.20 Cornelia Huetter (AUT) 1:32.57 Stephanie Venier (AUT) 1:33.07 Christina Ager (AUT) 1.33.18 Stefanie Grob (SUI) 1:33.88 Marta Bassino (ITA) 1:34.65

Elena Curtoni (ITA) DNF