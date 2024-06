Atp Stoccarda 2024: Berrettini piega Shapovalov in due set, è ai quarti

Matteo Berrettini vola ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Stoccarda 2024. L’azzurro ha sconfitto in due set la wild card Denis Shapovalov con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 14 minuti di gioco. Prova molto solida del tennista romano, che ha concesso solo una palla break in apertura, subito annullata, per poi comandare anche con una certa facilità. Prosegue dunque il recupero di Berrettini, aiutato dalla superficie amica, che lo vedrà in gara nei quarti a Stoccarda per la terza volta in carriera. Qui attende il vincente del match tra il qualificato australiano James Duckworth e il numero 2 del seeding Ben Shelton.

LA CRONACA DEL MATCH – Incontro che si apre con un game rapido a zero per il canadese, che poi è aggressivo in risposta e si procura subito una palla break con un gran passante in diagonale di rovescio. Berrettini annulla con il servizio e dritto e allo stesso modo realizza i due punti successivi che gli consentono di tenere il turno di battuta. Nel gioco successivo è Berrettini ad avere una chance di break, ma Shapovalov si salva e conserva il servizio. Da qui il set scorre velocemente fino al nono gioco, quando il classe ’99 sciupa tutto e con un doppio fallo regala il break a Matteo, che prima si era meritato la chance con una gran risposta di rovescio. Berrettini non si lascia pregare e chiude al servizio il set per 6-4.

Anche il secondo parziale scorre molto rapido, ma questa volta l’equilibrio si spezza prima. Nel quinto gioco infatti Shapovalov commette altri due doppi falli e rovina tutto, concedendo il break a Berrettini, che ringrazia e allunga. L’ex numero 6 Atp non concede più chance e chiude il match mantenendo i turni di battuta con una certa facilità fino al 6-4 finale.