Hockey su prato, preolimpico femminile Ranchi 2024: Italia chiude con un altro ko, vince l’India 5-1

Termina con la terza sconfitta in altrettante gare il torneo Preolimpico di hockey sul prato per l’Italia femminile. Dopo i ko contro Nuova Zelanda e Stati Uniti, che avevano già posto fine alle speranze della Nazionale di andare a Parigi il prossimo luglio, è arrivata la resa anche contro le padroni di casa dell’India per 5-1 a Ranchi. Partita controllata dalla forte formazione di casa, passata in vantaggio nel primo quarto grazie alla rete di Udita. Dopo un secondo periodo a porte inviolate, nel terzo parziale Deepika e Tete Salima hanno portato il punteggio sul 3-0, primo della quarta rete messa a segno da Kaur Navneet. Nel finale arriva anche il quinto gol e la doppietta personale di Udita, mentre l‘Italia trova il gol della bandiera con Camila Machin per il 5-1 definitivo.