Ryder Cup, Rahm: “La mia intenzione è quella di vincere tutti i match”

La Ryder Cup di Roma è pronta a partire con le due selezione Europa e Stati Uniti che sono abbstanza cariche con l’appuntamento che inizierà giorno 29 settembre. Jonh Rahm ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Le parole di Rahm: “Punto a vincere tutti i match, speriamo. La cosa più bella della competizione, tolto vincerla, è entrare nello spogliatoio con i compagni di squadra e stringere legami e amicizie che dureranno per tutta la vita. Se pagherei una quota di ingresso per fare parte del Team Europe (se non ne facesse parte, ndr)? Sì, lo farei. Il senso di attesa della Ryder Cup è semplicemente speciale“.

Nella conferenza stampa ha parlato anche un altro atleta, ossia Aberg: “E’ da quando sono piccolo che sognavo di far parte del Team Europe, ma ne ho avuto la certezza soltanto a fine estate. E’ un sogno diventato realtà. Io in mezzo a tanti sportivi svedesi famosi come Borg e ibrahimovic? Tutto quello che faccio è giocare a golf, non ci penso. Il golfista, classe 1999, è famoso nel circuito per la sua grande pazienza: “Una delle grandi doti che ho è l’accettazione: lascio che le cose vadano come devono andare, è questo il mio modo di essere. Non mi arrabbio facilmente“.