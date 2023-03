Golf, The Players Championship 2023: Scheffler in testa dopo il terzo giro

Scottie Scheffer è in testa al The Players Championship e ora intravede la possibilità di tornare in prima posizione nel ranking mondiale di golf. Dopo il terzo giro l’americano è leader con un totale di 202 (-14), con due colpi di vantaggio sull’australiano Min Woo Lee, secondo con 204 (-12) e davanti anche al connazionale Cam Davis, terzo con 206 (-10). Scheffler insegue il quinto trionfo sul PGA Tour e il ritorno alla vetta della classifica, sfruttando il forfait dell’attuale numero uno Jon Rahm e della prematura uscita di Rory McIlroy.