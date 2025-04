Matteo Manassero si prepara a partecipare allo Zurich Classic of New Orleans, l’unico torneo del PGA Tour che prevede una gara a coppie. L’azzurro si vedrà impegnato con il cileno Cristobal Del Solar, con il torneo in scena tra il 24 e il 27 aprile sul percorso del TPC Louisiana. L’evento si svolgerà sulla distanza di 72 buche con formula fourball nel primo e nel terzo round e foursome nel secondo e nel quarto. A difendere il titolo, qui, si sono Rory McIlroy dall’Irlanda del Nord e l’irlandese Shane Lowry. I due arrivano a New Orleans come favoriti, ma ci sono altre 80 coppie pronte a essere protagoniste. In totale, sono sette i past winner attesi al via. Oltre a McIlroy e Lowry, tra i vincitori ci saranno Nick Hardy e Davis Riley, che avevano trovato insieme il successo nel 2023 ma che saranno in gara con due partner diversi. Presente anche Ryan Palmer, a segno nel 2019, Jason Dufner, vincitore nel 2012 e Nick Watney, trionfante nel 2007. Non mancherà Billy Horschel, l’unico ad aver vinto il torneo in entrambe le versioni, da solo nel 2013 e con Scot Piercy nel 2018.

EDOARDO MOLINARI, PAVAN E DE LEO ALL’HAINAN CLASSIC

Il DP World Tour resta in Cina, spostandosi da Shanghai all’isola di Hainan. Qui, tra il 24 e il 27 aprile, avrà luogo l’Hainan Classic. Si tratta dell’ultima tappa dell’Asian Swing e vedrà la partecipazione di tre italiani: Edoardo Molinari, Andrea Pavan e Gregorio De Leo. Al termine dell’evento, i migliori tre dell’Asian Swing Rankings staccheranno il pass per lo U.S. PGA Championship, secondo Major maschile atteso tra il 15 e il 18 maggio. L’ultimo posto disponibile è conteso tra il giapponese Keita Nakajima, lo spagnolo Eugenio Chacarra e il cinese Ashun Wu.

Per quanto riguarda gli italiani nel field, Edoardo Molinari è reduce dal 36esimo posto nel Volvo China Open, rassegna vinta da Ashun Wu in rimonta. Pavan è invece chiamato al riscatto, dopo l’ultima uscita al taglio. Per De Leo questa è la quinta gara stagionale sul circuito, dopo tre eliminazioni e il quinto posto nel Magical Kenya Open. Tra i favoriti c’è Haotong Li dalla cina, la scorsa settimana quarto al termine del torneo dopo aver speso in testa alla classifica le prime 54 buche. Non sono poi da sottovalutare il connazionale Wenyi Ding, il danese Rasmus Neergaard-Petersen, il nipponico Nakajima, l’inglese Matthew Jordan, l’olandese Joost Luiten, il francese Julien Guerrier, il neozelandese Daniel Hillier e il sudafricano Brandon Stone. Cercherà il bis Ashun Wu, che ha da poco festeggiato il quinto trionfo sul DP World Tour.