Golf, Open d’Italia 2023: Pavon al comando dopo il primo giro, Migliozzi unico azzurro sotto il par

Ha preso il via quest’oggi sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio l’edizione numero 80 dell’Open d’Italia. A guidare la classifica dopo il primo giro è il tedesco Matthieu Pavon, che ha completato le sue diciotto buche odierne in 63 colpi (-8), davanti al tedesco Maximilian Kieffer, il quale ha chiuso la giornata al tramonto con 65 (-6). Terza posizione per un altro golfista d’oltralpe, ovvero Julien Guerrier con 66 (-5). Prestazione negativa per il detentore del titolo: lo scozzese Robert MacIntyre è in 79esima piazza dopo il suo giro chiuso in 73 colpi (+2).

Non è stata una giornata troppo felice per i colori azzurri, quasi tutti abbastanza nelle retrovie. L’unico a terminare il suo giro sotto il par è stato Guido Migliozzi, in 18esima posizione con diversi atleti colleghi a 69 (-2). Ha chiuso, invece, la sua prova in par l’eterno Emanuele Canonica con 71. Ancora più indietro Edoardo Molinari, vice capitano della prossima Ryder Cup in programma sullo stesso green sul quale si sta svolgendo questa tappa del DP World Tour: ha chiuso in 74 colpi, +3 sopra il par.