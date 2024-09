Golf, il 21 settembre si terrà l’evento di beneficienza “Fondazione Bambino Gesù Golf Cup”

Si terrà sabato 21 settembre la gara “Fondazione Bambino Gesù Golf Cup”, grande evento di beneficienza organizzato dal Parco di Roma Golf a sostegno delle attività della onlus e in particolare del progetto “Mi prendo cura di te”. In Italia, sono infatti circa 35.000 i bambini che non possono tornare subito a casa dopo il ricovero in ospedale poiché necessitano di assistenza specialistica o perché i genitori devono acquisire le conoscenze necessarie per prendersi cura di loro. La Fondazione Bambino Gesù ha quindi deciso di sostenere tutte le fasi del progetto che ha provveduto nel ristrutturare un edificio che si prestava ad accogliere un Centro per le cure palliative pediatriche.

Il Centro è il primo nella Regione Lazio e il più grande in Italia per posti a disposizione, oltre ad essere strutturato con dei moduli abitativi, mini appartamenti con bagno attrezzato e con poltrona o divano-letto. In ogni modulo è presente una cucina per preparare cibi graditi al bambino, oltre ai pasti personalizzati forniti dalla struttura. Il progetto sociale “Mi prendo cura di te” si prefigge di raccogliere i fondi che sono ancora necessari per completare questa opera di solidarietà, rendendo questo Centro unico nel nostro Paese come segno concreto di eccellenza sanitaria e di civiltà.

Per quanto riguarda la gara, si svolgerà sulla lunghezza delle 18 buche con la formula stableford, per le classiche tre categorie con una variante che prevede, per in alcune buche del percorso, che i giocatori di ogni flight diverranno una squadra che potrà competere con le altre per enfatizzare il significato di solidarietà dell’evento. Si aggiunge poi la categoria degli Juniores, visto lo specifico interesse della Fondazione verso i più piccoli.

Dopo la premiazione al termine della gara, si terrà una cena di gala che sarà caratterizzata dall’opportunità per i presenti di aggiudicarsi due bellissime opere messe generosamente a disposizione per l’occasione da due emergenti artisti romani: i proventi dell’iniziativa saranno devoluti alla Fondazione Bambino Gesù e i partecipanti potranno evidentemente integrare gli stessi attraverso donazioni libere.

“Ospitare questo evento ci riempie di orgoglio poiché rappresenta un’importante opportunità per sostenere le attività della Fondazione Bambino Gesù, un’Istituzione che da anni si impegna con dedizione a migliorare la vita dei bambini e delle famiglie che affrontano sfide difficili. L’iniziativa, non solo testimonia il nostro supporto a una causa nobile, ma contribuisce anche alla raccolta di fondi utili per le attività di assistenza che la Fondazione svolge quotidianamente con l’assoluta riconosciuta eccellenza che contraddistingue l’operato dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” ha spiegato Pietro Gasbarra, presidente del Parco di Roma Golf Club.