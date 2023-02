Golf, Gareth Bale 16esimo amateur in California. Vince il quarterback Rodgers

Gareth Bale chiude al sedicesimo posto nel torneo di golf, dedicato agli amateur, dell’At&TPebble Beach Pro-Am. L’ex calciatore del Real Madrid, fresco di ritiro dal calcio giocato, ha calpestato il green statunitense in tandem con Joseph Bramlett. A vincere è stato Aaron Rodgers, il quarterback dei Green Bay Packers, in coppia con il professionista Ben Silverman. La coppia vincente ha superato di un colpo, con “-26”, la concorrenza di Peter Malnati e Don Colleran, già presidente e amministratore delegato di FedEx Express in pensione dallo scorso 31 dicembre. Per ora Bale si gode i primi tornei: “Le ultime due settimane sono state fantastiche. Ho ricevuto complimenti per il mio modo di giocare da tanti campioni della disciplina. Sono un grande fan del golf e avere la fortuna di poter partecipare a eventi d questo tipo è pazzesco”, la soddisfazione del gallese.