Golf, il Dp World Tour riparte dagli Emirati: Molinari e Migliozzi unici azzurri al via del Dubai Invitational 2024

Saranno gli Emirati Arabi Uniti la location del primo torneo del 2024 del Dp World Tour. Dall’11 al 14 gennaio, infatti, si disputerà presso il Dubai Creek Resort il Dubai Invitational, che vedrà ai nastri di partenza due azzurri: Francesco Molinari e Guido Migliozzi. L’evento si disputa con formula pro-am (un professionista e un dilettante) nei primi tre giri mentre l’ultimo round vedrà protagonisti esclusivamente i 60 big della competizione. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà Rory McIlroy, a caccia di un assegno da 425mila dollari ma soprattutto dei 3.000 punti per la Race to Dubai. A dare battaglia al nordirlandese ci saranno, tra gli altri, l’inglese Tommy Fleetwood e il danese Nicolai Hojgaard.