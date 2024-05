Golf, DP World Tour: Otaegui trionfa a Shenzhen, Migliozzi chiude secondo

Adrian Otaegui ha vinto il Volvo China Open 2024, laureandosi campione a Shenzhen con 198 (67 66 65, -18). Quinto successo in carriera sul DP World Tour per lo spagnolo, che ha fatto la differenza con i birdie alla terzultima e penultima buca e – in virtù della top 3 nella classifica dell’Asian Swing – ha conquistato uno dei tre posti per il PGA Championship: “Sono davvero contento, attendevo questa vittoria da tempo. Ho pensato colpo dopo colpo, senza mai guardare il leaderboard“.

Mastica amaro l’azzurro Guido Migliozzi, che ha visto sfumare la vittoria per un soffio, chiudendo al secondo posto con un totale di 199 (65 67 67, -17) colpi. Temporaneamente in vetta dopo il quinto birdie di giornata alla buca 16, proprio nel finale è stato superato da Otaegui, ottenendo comunque il suo miglior risultato del 2024. Per lui si tratta di un piazzamento importante anche in ottica qualificazione ai Giochi di Parigi 2024. A completare il podio lo svedese Sebastian Soderberg, terzo con 200 (-16). Più indietro invece gli altri azzurri: Matteo Manassero ha concluso in crescendo, 23° con 208 (-8). Stesso score per Lorenzo Scalise, mentre Andrea Pavan non è andato oltre la 35^ piazza con 209 (-7). Cinquantesimi infine Edoardo Molinari e Filippo Celli con 211 (-5).