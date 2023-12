Golf, Dp World Tour: bis di Oosthuizen alle Mauritius. Diciottesimi gli italiani

Nel mondo del Golf c’è forse un altro, un nuovo padrone che parla sudafricano. il torneo del DP World Tour, organizzato in collaborazione con il Sunshine Tour e disputato sul percorso dell’Heritage La Réserve GC (par 72) di Heritage Bel Ombre, alle Mauritius è andato a Louis Oosthuizen che ha bissato il successo.

Oosthuizen ha preso il comando terzo round e nel quarto si è dovuto impegnare a fondo per respingere gli attacchi dell’inglese Laurie Canter, secondo con 273 (-15), e del connazionale Jacques P. De Villiers. Quest’ultimo dopo 14 buche era in vetta alla pari con il vincitore che alla 15ª ha preso il largo con un birdie combinatosi con un bogey nel rivale, il quale ha poi commesso un altro errore ed è sceso in terza posizione con 274 (-14) affiancato dallo svedese Sebastian Soderberg e dall’inglese Daniel Brown. Oosthuizen, che ha concluso con un parziale di 69 (-3, sei birdie, tre bogey), ha firmato l’undicesimo titolo sul DP World Tour (uno in un Major, The Open, 2010) per un palmarès che ne comprende cinque sul circuito di casa al netto di quelli in combinata. Per lui un assegno di 185.672 euro su un montepremi di circa 1.100.000 euro (1.200.000 dollari la cifra ufficiale). Per quanto riguarda, invece, i nostri italiani, ancora una presenza in alta classifica di Renato Paratore e di Andrea Pavan, 18.i con 280 (-8), mentre Migliozzi si è classificato 40° con 285 (-3).