Sta per alzarsi il sipario sulla TGL (Tomorrow’s Golf League), la nuova lega di golf a squadre fondata dalla TMRW Sports di Tiger Woods e Rory McIlroy. Nella notte italiana tra martedì 7 e mercoledì 8 gennaio ci sarà infatti il via ufficiale alla competizione dal SoFi Center di Palm Beach Gardens, in Florida. La nuova lega promette di combinare tecnologia e innovazione con il golf tradizionale, offrendo un’esperienza di visione totalmente nuova. Sei squadre composte da stelle del golf si sfideranno in partite di due ore su 15 buche progettate appositamente, mescolando azione virtuale e reale.

Queste le parole di McIlroy a Espn per presentare l’evento: “La prima cosa che vorrei far sapere alla gente è che si tratta di golf, ma rivisitato: è un tentativo di portare in un certo senso il golf nel 21esimo secolo. Abbiamo delle squadre, ovviamente c’è molta tecnologia coinvolta dato che siamo nell’era digitale. Molte cose le abbiamo prese da altri sport come il cronometro, il timeout, cose che non si vedono nel golf normale. Stiamo cercando di attrarre il pubblico sportivo più vasto“. Tra i sostenitori della TGL figurano le leggende del tennis Serena e Venus Williams, la star dell’NBA Stephen Curry e i proprietari del Liverpool, il Fenway Sports Group.

Le regole della TGL, la nuova competizione golfistica

La lega, che inizialmente doveva partire a gennaio 2024, è stata posticipata di un anno a causa di un incidente tecnico che ha coinvolto il SoFi Center. I golfisti, che indosseranno dei microfoni, inizieranno le gare tirando i colpi su uno schermo di 20×16 metri al SoFi Center, che ospiterà l’intera serie dove saranno presenti circa 1500 spettatori. Una volta giunti a meno di 50 metri dalla buca, i giocatori passeranno dal simulatore al green vero e proprio. Una piattaforma girevole larga 37 metri farà ruotare il green e tre bunker in ogni buca, mentre 600 attuatori motorizzati modificheranno la pendenza della superficie. Per la competizione sono state progettate trenta buche, delle quali 15 utilizzate per ogni partita.

Ogni squadra giocherà cinque partite in un campionato con girone all’italiana tra il 7 gennaio e il 4 marzo; le prime quattro classificate si guadagneranno un posto nei play-off, che inizieranno il 17 marzo. Prima di ogni partita, le due squadre sceglieranno tre giocatori che si sfideranno in gare da 15 buche, suddivise in due sessioni: le prime nove buche saranno giocate da tre giocatori alternati, seguite da sei buche di partite singole testa a testa. I punti vengono assegnati per aver vinto una buca, e la squadra che accumulerà il maggior numero di punti vincerà. In caso di pareggio, il vincitore sarà deciso da una gara “nearest the pin”. Inoltre, le squadre avranno quattro timeout a disposizione durante la partita e un cronometro di 40 secondi per ogni colpo, che se superato darà una penalità.

La squadra vincitrice di ogni incontro guadagna due punti, mentre gli sconfitti zero. Se la partita si conclude con una gara “nearest the pin”, il vincitore riceverà due punti, mentre lo sconfitto ne otterrà uno. Le quattro squadre in cima alla classifica al termine della stagione accedono alle semifinali, poi ci sarà la finale al meglio delle tre partite, che inizierà il 24 marzo.

Le squadre e i big al via