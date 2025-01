Archiviata la pausa per le festività natalizie, la Coppa del Mondo 2024/25 di snowboard parallelo è pronta a tornare sul palcoscenico e lo farà sabato 11 gennaio nella tappa elvetica sulle nevi di Scuol, dove è in programma un appuntamento di gigante. Il turno di qualificazione è in programma nella mattinata, mentre il tabellone principale prenderà il via a partire dalle ore 13.00. L’anno scorso la gara di Scuol fu avara di soddisfazioni per il team azzurro maschile, con la vittoria dell’austriaco Benjamin Karl al maschile davanti allo sloveno Tim Mastnak e al connazionale Andreas Prommegger. Al femminile invece l’obiettivo è bissare la splendida doppietta dell’edizione scorsa, con Lucia Dalmasso vincitrice davanti a Jasmine Coratti.

Gli azzurri in gara a Scuol

Per quanto riguarda gli azzurri, il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato un team di tredici atleti pe continuare a . Fino ad oggi, gli azzurri hanno collezionato sei vittorie e quindici podi in totale tra maschile e femminile, un bottino che conferma il valore e la preparazione della squadra italiana. Tra i protagonisti della tappa elvetica ci saranno: Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Marc Hofer e Gabriel Messner al maschile; in campo femminile saranno al via Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti ed Elisa Fava.

La situazione attuale in classifica generale di Coppa del Mondo vede Bagozza al comando con 346 punti e Bormolini terzo a quota 295; in top10 anche Messner al settimo posto, mentre Coratti è 11esimo, March 13esimo e Felicetti 16esimo. Al femminile invece Jasmin Coratti è al quarto posto e insegue il podio, distante 28 punti; in corsa anche Caffont, settima, e Dalmasso, decima.

Una volta conclusa la tappa di Scuol, gli azzurri si sposteranno a Braies, in provincia di Bolzano, con l’eccezione di Fischnaller, per una serie di allenamenti che si terranno fino al 13 gennaio, un’occasione importante per affinare ulteriormente la preparazione in vista dei prossimi impegni ravvicinati di Bad Gastein (in Austria, il 14 gennaio) e Bansko (in Bulgaria, il 18 gennaio).

Tappa di Coppa Europa a Folgaria

In contemporanea altri otto atleti italiani saranno impegnati tra le nevi di casa a Folgaria, in provincia di Trento, per la tappa di Coppa Europa che vedrà protagonisti due giorni di gigante, venerdì 10 e sabato 11 gennaio. La delegazione italiana per questa tappa include Manuel Haller, Mike Santuari, Elias Zimmerhofer, Tommy e Sophie Rabanser, Sofia Valle, Fabiana Fachin e Giorgia Carnevali, che cercheranno di mettersi in luce in una competizione di alto livello.