Milena Baldassarri ricorda Parigi 2024: “Orgogliosa di come sono andate le cose in gara”

Una lunga lettera indirizzata a sé stessa, nella quale però ringrazia le persone che più le sono state vicino. Milena Baldassarri riavvolge il nastro e ricorda i momenti vissuti a Parigi 2024, dove ha chiuso all’ottavo posto la finale All-Around di ginnastica ritmica. Un risultato di prestigio per l’azzurra che si conferma per la seconda volta nella top 10 a cinque cerchi dopo il sesto posto di Tokyo 2020. “Ho sempre desiderato con il cuore ringraziare tutti per il lavoro svolto e per il tempo che mi è stato dedicato – esordisce la fuoriclasse della Fabriano -, non smetterò certamente di farlo proprio ora. Sono molto contenta del team con il quale ho trascorso questa grandiosa esperienza quest’anno, contenta di chi mi ha accompagnato giorno dopo giorno in questa dura ma bellissima preparazione per i giochi olimpici”.

E ancora: “Ringrazio la mia società Ginnastica Fabriano e la federazione per tutto il supporto. Un ringraziamento speciale va all’Aeronautica Militare Italiana per la fiducia e il pregio dell’uniforme. Ma soprattutto, vorrei ringraziare tutte le allenatrici che hanno contribuito alla mia crescita personale e sportiva sin da piccola e che mi hanno guidato passo dopo passo, giorno dopo giorno e lancio dopo lancio attraverso questo meraviglioso cammino fino ad oggi.

Ho da sempre questo ‘vizio’ se così possiamo definirlo, quello di guardare avanti e di pensare agli altri prima che a me stessa ma per una volta voglio guardare qui ed ora, guardare a me stessa, concentrarmi vivendo appieno il presente godendomi totalmente la soddisfazione e l’amore per ciò che ho realizzato. Quindi, per questa volta, Grazie Milena! grazie per non aver mai mollato realizzando per la seconda volta il mio grande sogno, proprio come a Tokyo e per essere cresciuta in questi anni sia come ginnasta che come donna. Grazie per le sensazioni che ho provato al termine di questa olimpiade, sensazioni totalmente diverse rispetto a quelle di tre anni fa, grazie per il tanto amore ricevuto e per le emozionanti vibrazioni positive di queste ultime settimane; ne sono veramente fiera e, allo stesso modo, sono orgogliosa di come sono andate le cose in gara, in tutta la mia carriera e soprattutto nella vita. Ringrazio inoltre la mia famiglia, senza la quale non avrei potuto realizzare i miei sogni e tutti coloro che mi hanno seguita, che hanno viaggiato per vedermi gareggiare, che hanno gridato il mio nome e che mi hanno dato la forza di essere forte e determinata. Grazie di cuore a tutti”.

POST